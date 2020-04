Coronavirus: Was dieser ‚Schwarze Schwan‘ mit den Emerging Markets macht

Justin Leverenz, Senior Portfolio Manager im OFI Emerging Markets Equity Team von Invesco, hat die Implikationen dieses „Black Swan“-Ereignisses für Investments in den Emerging Markets untersucht. Trotz der kurzfristigen Herausforderungen ist er davon überzeugt, dass diese Märkte weiter spannende Anlagechancen bieten. Allerdings gelte es zu differenzieren zwischen besser und schlechter aufgestellten Volkswirtschaften und Unternehmen.

„Anstatt kurzfristig zu taktieren, sollten Investoren jetzt gezielt Ausschau nach Unternehmen halten, die Potenzial für langfristige Wertsteigerungen bieten“, betont Leverenz. So gebe es durchaus solide aufgestellte Unternehmen, deren Fähigkeit, dieses Extremereignis gut zu überstehen, vom Markt bislang unterschätzt werde. Die beispiellosen, durch das Virus verursachten wirtschaftlichen Verwerfungen würden Wettbewerber in zahlreichen Branchen enorm unter Druck setzen. Vielen kleineren Firmen drohe die Insolvenz. Andere würden folgenschwere Entscheidungen treffen müssen – zum Beispiel Investitionen in Produktionskapazitäten, die Produktentwicklung und Talente reduzieren – und Unternehmen, die sich bislang nur durch billiges Kapital über Wasser gehalten hätten, würden dem Liquiditätsdruck nicht standhalten können. „Die Starken werden ihre Wettbewerbsstärke und ihre Marktanteile weiter ausbauen und künftig noch profitabler wirtschaften“, zeigt sich Leverenz überzeugt.

Gleichzeitig erwartet der Investmentexperte auch, dass die bevorstehenden Verschiebungen in der Realwirtschaft und an den Finanzmärkten einigen Exzessen der letzten Jahre ein Ende bereiten werden. „In jüngster Zeit haben wir gesehen, wie Unternehmen der ‚Sharing Economy‘ hoch bewertet waren, obwohl das Wachstum nachgelassen hat und die Gewinnschwelle in unverändert weiter Ferne liegt. Mit derartigen Exzessen dürfte genauso abgerechnet werden wie mit waghalsigen Kapitalallokatoren“, meint der Invesco-Experte. So rechnet Leverenz zum Beispiel in China und Brasilien künftig mit einem weniger intensiven Wettbewerb.