Heike Fürpaß-Peter zum Head of Lyxor ETF Deutschland & Österreich ernannt

Ihre Aufgabe ist es, nach der erfolgreichen Zusammenführung des ETF-Geschäfts von Lyxor und ComStage im vergangenen Jahr die Präsenz von Lyxor ETF in Deutschland und Österreich weiter auszubauen.

Sie wird ihre Funktion in Frankfurt am Main ausüben und an Guillaume de Martel, Geschäftsleiter von Lyxor Deutschland, berichten.