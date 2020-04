Warum die WHO auf die Wirtschaft und die Demokratie „schädlich“ wirken kann

Stiftungspandemie: Treibt Gier oder Geltungsbedürfnis die Multi- Milliardäre in die Philanthropie

Die Corona-Krise zeigt wie Anspruch und Wirklichkeit bei supranationalen Weltorganisationen, wie der WHO , auseinanderdriften. Spielt bei der Krisenhysterie das Ego des geltungssüchtigen Multi-Milliardärs Gates die Hauptrolle? Oder sind es die gewinnsüchtigen Pharmakonzerne? Dramatisiert letztendlich die machtbedrohte Politik, um den Ernstfall eines Ausnahmezustandes zur testen? Geht es um diese Fragen ist die WHO ist stets dabei. Trump ist ihr gefährlichster Gegner, weil er Aufklärung erzwingen könnte.

Volkes Erklärung, Philanthropie (gut für die Aktienkurse!) als Marketinginstrument bringe mehr Gewinn als sie Kosten verursache, ist unbefriedigend. Nicht die Gier, sondern das Geltungsbedürfnis wird im Mittelpunkt der Milliardenspenden stehen. Gibt es in den USA nur einen Präsidenten und eine begrenzte Zahl von Gouverneur-Posten, so kann durch eine „aggressive Mega-Philanthropie“ dennoch Ruhm erlangt werden. Zumal wenn potente UN-Organisationen finanziert werden, die der Welt nur Gutes wollen. Ob dem so ist kann nicht restlos geklärt werden. Vielleicht wissen Wirtschaftspsychologen- und -ethiker mehr über die Motive der alternden Titanen (Gates, Soros, Buffet) und der neuen Stars (Zuckerberg). https://www.cio.de/a/die-groessten-spender-der-welt,3220065

Die UNO und ihre Sonderorganisationen - korrupt, intransparent, politikfreundlich, bedeutungslos

Die Zeiten als die UNO & Co. die moralische Instanz war, zu der man stolz aufsah sind vorbei. Wer sich heute ein Bild über die WHO machen will, braucht nur zu googeln. Schon die Überschriften über sie und Gates sprechen für sich. https://friedliche-loesungen.org/feeds/robert-f-kennedy-jr-kritisiert- ....

Es macht schon Hoffnung, wenn sich namhafte Adressen Trumps gefährlicher WHO-Kritik anschließen https://www.google.com/search?q=WHO+kritik&oq=WHO+kritik&aqs=chrome..69i57j0l2.6945j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8.. Bald könnte es einen Punktsieg für den US-Präsidenten geben.

Die Gesundheitshüter brauchen Geld, werden Fehler zugeben, Köpfe müssen (wohl?) rollen, es wird Besserung („Reformen“) gelobt und…

Bewährter Taschentrick: „Weiche“ Resolutionen und Empfehlungen zu „harten“ Gesetzen machen

… es bleibt trotzdem alles beim Alten.

Denn begünstigte Konzerne und Regierungen wollen nicht gerne auf die Vorteile der weltgrößten UN-Sonderorganisation verzichten. Pharmariesen sehen sie weiter als Geschäftsmultiplikator (z.B. Verkauf von der WHO empfohlener Impfstoffe an Regierungen). Die Politiker erhielten jetzt den ultimativen Beweis, dass Viren und Seuchengeschichten als Angst- und Disziplinierungsinstrumente funktionieren. Einmal erlangte Vorteile lassen sich zementieren.