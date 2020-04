FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine deutliche Erholung am deutschen Aktienmarkt bringt dem Dax am Freitag in letzter Minute wohl doch noch ein positives Wochenergebnis ein. Dank neuer Hoffnungstreiber in der Corona-Krise kletterte der Leitindex zur Mittagszeit um 3,28 Prozent auf 10 639,12 Punkte. Vor Ostern war er bei knapp 10 565 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für den MDax ging es am Freitag um 2,74 Prozent auf 22 390,47 Punkte nach oben, während der EuroStoxx auf europäischer Bühne um 3,36 Prozent auf 2906,91 Zähler vorrückte. Für Rückenwind sorgte der späte Dreh ins Plus an den US-Börsen am Vorabend. Am Freitag sieht es nun in New York nach weiteren deutlichen Kursgewinnen aus.