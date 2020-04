Mit einem kräftigen Anstieg begeht Steinhoff den heutigen Handelstag. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund fünf Prozent im Plus. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund einundzwanzig Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 0,08 EUR. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Anleger, die von Steinhoff nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. Wer der ganzen Sache ohnehin nicht traut, findet heute Bestätigung.