GR Silver Mining: Aktie marschiert auf 12-Monatshoch!

Vor drei Tagen hatte GR Silver MIning (0,27 CAD | 0,19 Euro; CA38149Q1046) die ersten Bohrkerne aus der jüngst von First Majestic Silver erworbenen La Plomosas-Mine veröffentlicht. Die Ergebnisse fielen überragend aus. U.a. zeigte Bohrloch SJS-18-01 über einen Abschnitt von 3,5 Meter 2.930 g/t Silberäquivalent! Das entspricht fast drei Kilo Silber (alle Details). Und da dürfte der Markt nun noch viel mehr erwarten. Die Vorbesitzer des Projekts haben dutzende Bohrkerne aus den Jahren 2016 bis 2018 hinterlassen, die nie veröffentlicht wurden. Dementsprechend griffen die Anleger gestern an der Heimatbörse in Toronto kräftig zu. Die Aktie legte um mehr als ein Drittel auf 0,27 CAD zu. Damit markierte der Titel ein neues 12-Monatshoch. Seit dem Märztief hat sich das Papier sogar mehr als verdoppelt.

Viel Potenzial

Doch das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. Selbst nach den fulminanten Kursgewinnen kommt das Unternehmen erst auf einen Börsenwert von rund 23 Mio. CAD. Zudem dürften in den kommenden Wochen und Monaten jede Menge weitere News gemeldet werden. Zum einen gibt es die auszuwertenden Bohrergebnisse von La Plomosas. Zum anderen hat CEO Marcio Fonseca im Videochat (siehe Video unten) jüngst angekündigt, dass man für das direkt südlich davon liegende Projekt San Marcial in den kommenden sechs Monaten eine neue Ressourcenschätzung veröffentlichen will. GR Silver hatte 2019 eine erste Schätzung gemeldet und kam damit bereits auf eine NI 43-101 konforme Ressource mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, wobei sich 36 Mio. Unzen davon bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ befinden (mehr hier).



AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V): GRSL

ISIN: CA38149Q1046

Aktienkurs: 0,27 CAD | 0,19 Euro

Börsenwert: 23,2 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl: 85.916.174

Optionen: 5.822.178 (gew. Durchschnittspreis: 0,20 CAD)

Warrants: 5.431.353 (gew. Durchschnittspreis: 0,24 CAD)

Aktienzahl (voll verwässert): 97.169.705

Anteilseigner: First Majestic Silver (19,9%), Management & Insider (15,2%), Resource Funds (12,5%), Sandstorm Gold (3,5%), JDS Energy & Mining (2,5%), SSR Mining (0,9%)