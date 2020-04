PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Dank positiver Signale in der Corona-Pandemie haben die Anleger an Europas Börsen neuen Mut geschöpft. Überall stiegen die Kurse wieder kräftig. Der EuroStoxx 50 steuert aktuell sogar auf einen versöhnlichen Wochenschluss zu. Der Leitindex der Eurozone gewann bis zur Mittagszeit 3,54 Prozent auf 2911,82 Punkte, was im Wochenverlauf ein Plus von 0,7 Prozent bedeutet. Die vergangene Woche hatte er bereits mit einem beträchtlichen Erholungsgewinn von 8,6 Prozent beendet.

Hoffnungen weckt ein Mittel, mit dem laut Medienberichten bei der Behandlung schwer erkrankter Covid-19-Patienten erste Erfolge erzielt wurden. "Das Medikament von Gilead Sciences könnte ein Meilenstein im Kampf gegen das neuartige Coronavirus werden", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Michael McCarthy von CMC Markets verwies zudem auf Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, dass die US-Bundesstaaten ihre stufenweise Rückkehr zur Normalität und damit die graduelle Wiederaufnahme wirtschaftlicher Aktivitäten "buchstäblich morgen" beginnen könne. Auch dies wirke ermutigend auf die Anleger.