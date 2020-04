Die Berliner wallstreet:online AG meldet den Abschluss des Verkaufs der Beteiligung am Direktbroker Trade Republic. „Die Anteile in Höhe von 3,30 Prozent waren im Jahr 2018 erworben worden. Mit dem Verkauf erzielt die wallstreet:online AG nun einen außerordentlichen Gewinn von circa 2,7 Millionen Euro”, so das Unternehmen, das mit dem smartbroker ein eigenes Angebot in dem Sektor aufbaut. Der Verkauf erfolgt im Rahmen des ...