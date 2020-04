15 Jahre ist es her, dass der damalige Außenminister Joseph Fischer und Innenminister Otto Schily in der Visa-Affäre vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages erstmals live im deutschen Fernsehen Rede und Antwort stehen mussten. Demokratie live könnte man das nennen, als die Details darüber bekannt wurden, wie im Jahr 2000 Auslandsvertretungen via „Fischer-Erlass“ angewiesen

Der Beitrag Schengenvisa für Afghanen in der Türkei: Zahlen unbekannt erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.