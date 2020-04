× Artikel versenden

DWS spendet eine Million Euro für Corona-Hilfsorganisationen

Um unmittelbar einen Beitrag zu leisten, die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu mildern, wird die DWS eine Million Euro an gemeinnützige Organisationen spenden in Länder weltweit, in denen die DWS tätig ist und die besonders stark von der Pandemie betroffen sind.





