Die COVID-19-Rezession: scharf, aber kurz oder lang und zäh?

Da Regierungen weltweit Quarantänemaßnahmen ergreifen und Ausgangssperren verhängen, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen, lässt sich eine globale Rezession nun nicht mehr vermeiden. Die große Frage ist, ob sie scharf, aber von kurzer Dauer sein wird, ob sie zwei oder drei Quartale dauern wird oder ob sie auf einen länger anhaltenden Wirtschaftsabschwung hinauslaufen wird. Auch eine kurze Rezession wird tief sein, aber das Wirtschaftswachstum könnte wieder kräftig ansteigen, sobald die Bedenken rund um das Virus nachlassen. Dieser harmlosere Verlauf der Rezession würde eintreten, wenn die Bemühungen, das Virus unter Kontrolle zu bringen, innerhalb von ein paar Monaten erfolgreich wären. Falls die wirtschaftlichen Folgen des Virus jedoch zunehmen und bestimmte Wendepunkte erreicht werden, könnten wir es mit einer länger anhaltenden Rezession mit schlimmeren Auswirkungen zu tun haben.

Eine besorgniserregende wirtschaftliche Anfälligkeit ist die Verschuldung der US-Unternehmen, die sich auf einem Rekordniveau befindet. Wir haben schon oft darauf hingewiesen, dass es unwahrscheinlich ist, dass dies allein eine Rezession auslösen wird, dass es aber beim nächsten Marktrückgang eine zusätzliche Belastung darstellen könnte. Viele dieser Unternehmen sind auf ein stetiges Wirtschaftswachstum und niedrige Zinsen angewiesen. Auch ein kurzer, starker konjunktureller Einbruch könnte den Druck erhöhen und Unternehmen in einer angespannten Finanzlage grundsätzlich in Mitleidenschaft ziehen. Die gesamten Fremdkapitalquoten in China stellen ein weiteres und seit vielen Jahren bestehendes Gefahrenpotenzial dar. Dadurch könnten sich die Versuche der politisch Verantwortlichen in China, das Wirtschaftswachstum zu steigern, nachdem die Wirtschaft plötzlich zum Stillstand gekommen war, noch schwieriger gestalten.

Die ausufernde Schuldenlast der US-Unternehmen könnte sich noch rächen