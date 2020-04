Ölpreise uneinheitlich - WTI-Preis fällt auf Tief seit 18 Jahren

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Während der Preis für US-Rohöl an die jüngste Talfahrt anknüpfte und auf ein Tief seit 18 Jahren fiel, konnte der Brent-Preis zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 28,69 US-Dollar. Das waren 87 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sank hingegen kräftig um 1,14 Dollar auf 18,73 Dollar.

Zeitweise fiel der Preis für US-Öl bis auf 18,03 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit 2002. Marktbeobachter verwiesen auf eine starken Anstieg der Ölreserven in den USA in Rekordtempo. Demnach reagiert der Markt auf Sorgen, einer der größten Lagerstätten für Rohöl in Cushing stehe kurz vor seiner Kapazitätsgrenze.