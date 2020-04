Vorläufigen Zahlen zufolge hat Biofrontera das erste Quartal 2020 mit einem Umsatz zwischen 6,4 Millionen Euro und 6,6 Millionen Euro abgeschlossen. Im März machte sich dabei die Corona-Krise bemerkbar: „Die aktuelle COVID-19-Pandemie hatte einen großen Einfluss auf das Geschäft des Unternehmens, so dass insbesondere in der zweiten Märzhälfte nur sehr geringe Umsätze erzielt wurden”, meldet Biofrontera am Freitag.Vor ...