Nach dem Corona-Crash konnte sich die Infineon Aktie in den letzten Wochen von 10,132 Euro auf Dienstag erreichte 17,336 Euro erholen, bevor Gewinnmitnahmen eine charttechnische Konsolidierung auslösten. Allerdings konnte Infineons Aktienkurs diese schon am Mittwoch bei 15,226 Euro wieder stoppen und nach oben abdrehen. Heute werden in der Spitze 16,46 Euro notiert, die Aufwärtsbewegung also fortgesetzt - das ist die gute News zur ...