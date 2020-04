Vorläufigen Zahlen zufolge hat ElringKlinger im ersten Quartal 2020 einen Umsatz von 396 Millionen Euro erzielt, gegenüber dem Vorjahreswert von 441 Millionen Euro. Der rund 10-prozentige Umsatzrückgang gehe vor allem auf die abflauende Konjunktur in Europa und die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Asien zurück, teilt das Unternehmen aus Dettingen/Ems am Freitag mit. Betroffen waren in dem Zeitraum vor allem Werke in China - ...