Q-Soft legt Halbjahreszahlen vor

Bei der Q-Soft Verwaltungs AG ist in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2019/2020 ein Verlust von 0,07 Millionen Euro angefallen gegenüber 0,08 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Saisonal ist dies typisch für die Beteiligungs-Gesellschaft aus Gechingen: „Wie schon in den Vorjahren fließen der Q-Soft Verwaltungs AG wesentliche Beteiligungserträge in Form von Dividenden erst ab dem zweiten Halbjahr eines Geschäftsjahres zu, ...