FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine deutliche Erholung am deutschen Aktienmarkt bringt dem Dax am Freitag in letzter Minute wohl doch noch ein positives Wochenergebnis ein. Dank neuer Hoffnungstreiber in der Corona-Krise zog der Leitindex zeitweise um mehr als 4 Prozent an. Zuletzt legte er noch 3,49 Prozent auf 10 661,22 Punkte zu. Damit zeichnet sich das zweite Wochenplus in Folge ab. Vor Ostern war er bei knapp 10 565 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für den MDax ging es am Freitag um 2,36 Prozent auf 22 307,03 Punkte nach oben, während der EuroStoxx um 3,41 Prozent auf 2907,16 Zähler vorrückte. An der Wall Street sieht es beim Dow Jones Industrial auch nach kräftigen Kursgewinnen aus. Der New Yorker Leitindex wird vom Broker IG aktuell mit knapp drei Prozent im Plus taxiert.