US-Anleihen im frühen Handel kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Freitag im frühen Handel nur wenig bewegt. Die Hoffnung auf ein mögliches Mittel gegen die Lungenkrankheit Covid-19 und auf Lockerungen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in den USA konnten die Festverzinslichen nicht belasten. Auch die Aussicht auf starke Kursgewinne an der New Yorker Aktienbörse belastete den amerikanischen Rentenmarkt nicht.

Marktbeobachter verwiesen auf jüngste US-Konjunkturdaten, die einen drastischen Einbruch der amerikanischen Wirtschaft zeigen. Die Aussicht auf den heftigsten Konjunktureinbruch seit Jahrzehnten stützte im frühen Freitagshandel amerikanische Staatsanleihen, die an den Finanzmärkten als sicherer Anlagehafen geschätzt werden.

Kurz vor dem Wochenende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Im weiteren Handelsverlauf könnte nur die Veröffentlichung des Sammelindex führender Konjunkturindikatoren aus den USA für Impulse sorgen.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 10/32 Punkten. Sie rentierten bei 0,20 Prozent. Fünfjährige Papiere legten um 1/32 Punkt auf 100 24/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,34 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 2/32 Punkte auf 108 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,62 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 5/32 Punkte auf 119 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,22 Prozent./jkr/ssc/jha/