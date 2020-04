Öl – was ist da wieder los?

Die Aktienmärkte klettern und klettern, doch Öl fällt ins Bodenlose. Wie passt das zusammen? Das fragte uns eben ein Leser. Dies beantworten wir heute im Börsendienst, positionieren uns für die kommenden Wochen und erläutern, warum die Rolle im Öl am kommenden Montag so wichtig ist, damit Sie KEIN Geld verlieren mit Turbos. Denn die Falle ist groß und man muss sie kennen. All das mit Research, Wochenausblick, Depotaktionen und neuen Wirecard-Papieren gestern und heute im Börsendienst. Hier im Abobereich.