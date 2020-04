S&P500 wohl in Toppbildung

Am Vortag hieß es im Insight: "Der Bärenmarkt hat weiterhin bestand und mit den knallharten Konjunkturdaten und Unternehmensergebnissen, dürfte die Realität an den Markt zurückkehren. Die ganze Welt ist im Shutdown. Das hat es noch nie gegeben. Das wird nicht in ein paar Wochen durch sein."

Und das gilt vorerst auch weiterhin. Der S&P500 dürfte sich nicht mehr lange über 2.800 Punkten halten können und bald vor einem neuen Kursrückgang stehen. Das Kursziel lautet auf 2.300 Punkte, wo sich das noch offene Gap befindet.