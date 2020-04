FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt durch eine etwas zuversichtlichere Stimmung an den Finanzmärkten hat der Eurokurs am Freitag ein wenig zugelegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0879 US-Dollar. Am Mittag hatte sie noch zeitweise bei 1,0812 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0860 (Donnerstag: 1,0888) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9208 (0,9184) Euro.

Von den Verlusten der vergangen Tage hat sich der Euro aber kaum erholt. Die Euphorie halte sich vor diesem Hintergrund in Grenzen, erklärte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank: "Vor allem dominieren derzeit die Sorgen, dass die bisherigen Hilfspakete der Regierungen und Notenbanken nicht ausreichen, um die Folgen des Virus-Lockdowns vollkommen abzufedern."