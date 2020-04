FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,06 Prozent auf 172,89 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,49 Prozent. Insgesamt verlief der Handel in vergleichsweise ruhigen Bahnen.

Die Anleihen drehten im Tagesverlauf nach anfänglichen Verlusten leicht in die Gewinnzone. Bundesbankpräsident Jens Weidmann merkte an, es sei derzeit noch nicht absehbar, ob die bisher getroffenen Maßnahmen gegen die konjunkturellen Auswirkungen der Virus-Krise ausreichend seien. Eine extreme Expansion der Staatshaushalte könne aber nicht dauerhaft fortgesetzt werden, sagte Weidmann am Freitag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.