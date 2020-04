Am Dienstag (14.04.) hieß es dann „Butter bei die Fische“ und Aphria Inc. konnte durchaus positiv überraschen. Schauen wir uns einige Eckdaten des 3. Quartals 2020 im Vergleich zum Vorjahresquartal an.

Aphria erzielte im Berichtszeitraum einen Nettoumsatz in Höhe von 144,424 Mio. CAD; nach 73,582 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen konnte damit auch die Umsatzerwartungen des Marktes übertreffen. Gleiches gilt auch für die Ergebnisseite. Aphria erzielte einen Nettogewinn in Höhe von 5,697 Mio. CAD, was wiederum einem EPS von 0,02 CAD entspricht. Im entsprechenden Vorjahresquartal wurde noch ein satter Nettoverlust in Höhe von -108,209 Mio. CAD (EPS: -0,43 CAD) ausgewiesen und auch für den aktuellen Berichtszeitraum ging der Markt im Vorfeld von einem kleinen Fehlbetrag aus. Auch in puncto adjustiertes (um Sondereffekte bereinigtes) EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) wussten die Kanadier zu überzeugen. Dieses wurde für den 3-Monats-Zeitraum zum 29.02.2020 mit 5,7 Mio. CAD angegeben.

Aufgrund der aktuellen Pandemie und den daraus noch zu erwartenden bzw. den bereits existierenden Unwägbarkeiten hat Aphria seine Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr zurückgezogen. Der guten Stimmung tat das keinen großen Abbruch. Ein Blick auf den unteren Chart zeigt, dass sich hier in den letzten Tagen einiges getan hat.

Stand zuletzt noch die eminent wichtige Marke von 4,0 CAD im Fokus (ein Bruch hätte womöglich noch einmal das 52-Wochen-Tief bei 2,65 CAD ins Spiel gebracht), so konnte die Aktie zwischenzeitlich starke Akzente auf der Oberseite setzen. Vor allem das Comeback oberhalb von 5,0 CAD gilt es, diesbezüglich positiv herauszustellen. Wir hatten dieser Marke ob ihrer Relevanz in den letzten Kommentierungen einen richtungsweisenden Charakter zugebilligt. Das mit dem Ausbruch über die 5,0 CAD genierte Kaufsignal entfaltete sofort seine Kraft. Die Aktie setzte ihren Weg gen Norden fort und attackiert zuletzt den nächsten wichtigen Widerstandsbereich um 6,0 CAD. Ein erster Versuch scheiterte zwar, doch ein erfolgreicher Ausbruch über 6,0 CAD könnte für weitere Aufwärtsdynamik in Richtung 6,6 / 6,7 CAD (inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie) sorgen. Aufgrund der jüngsten Zwischenrally sind Gewinnmitnahmen jedoch mit einzukalkulieren. Idealerweise spielen sich diese oberhalb von 5,0 CAD ab. Sollte es hingegen sogar unter die 4,0 CAD, muss die Lage neu bewertet werden.