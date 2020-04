Wie in jeder großen Krise gibt es auch in der Coronakrise viele Verlierer - und nur sehr wenige Gewinner. Die Gewinner der Coronakrise erkennt man an der Kursentwicklung: es sind die großen US-Tech-Unternehmen wie Amazon, Google etc. Und die ganz großen Verlierer sind die stationären Einzelhändler in den USA, vor allem die Malls. Viele dieser Malls waren schon vor der Coronakrise unter Druck geraten - nun stehen zahllose dieser Malls vor dem Aus. Und das nutzen Hedge Funds, die die Aktien dieser Mall-Betreiber geshortet haben! War der Big Short in der Finanzkrise der US-Wohnungsimmobilienmarkt, so ist der neue Big Short die Wette auf den Untergang des stationären Einzelhandels in den USA!

Das Video "Der nächste Big Short in USA!" sehen Sie hier..