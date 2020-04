Letztlich gehen wir jedoch davon aus, dass der Index schon bald Welle 1 in Braun abschließend wird und anschließend in Richtung Süden abdreht. Sollte der Markt allerdings noch einmal ein neues Zwischenhoch ausbauen, werden wir das Ziel der Gegenbewegung in Welle 2 in Braun nach oben anpassen.

Wir befinden uns nach wie vor Long im Markt mit und mit aktuell deutlich über 1000 Punkten im Gewinn.

Dass der DAX ein neues Tief ausbauen wird, betiteln wir weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 35%. Lediglich ein Unterschreiten von 9175 Punkten würde noch einmal neue Tiefs auf den Plan rufen.

Zusammengefasst sehen wir den Index vor einem Abschluss der laufenden Aufwärtsbewegung. Wir müssen aber noch mit einplanen, dass die Bullen den Markt bis 11052 – 11219 Punkte treiben werden, bevor dieser nach Süden abdreht. Wir werden dann wahrscheinlich die restlichen 50% der Position mit Gewinn abstoßen und sollte das Chancen/Risiko stimmen auch einen Short unternehmen.

