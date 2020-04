Wirecard – was kommt am 20.4?

Wer in den vergangenen Wochen unseren Öl-Empfehlungen im Börsendienst gefolgt ist kann sich nun über Gewinne von je nach Schein 100, 200 und 300 Prozent freuen. Wir hatten die Gewinne fast völlig kassiert, lediglich die letzte kleine Tranche am Freitag wurde ausgebucht. Öl bleibt irre spannend. Die komplette Empfehlung finden Sie unten. Dabei waren Inliner auf Wirecard, Varta, Apple und die Lufthansa sowie eben Öl mit jeweils zwei Scheinen. Bei den restlichen Scheinen können Sie sich über verdreifacher und vervierfacher freuen, nur bei Lufthansa wurde die Barriere rasiert. Was wir uns dabei gedacht hatten, erklärt Daniel im Video. Unseren Dienst abonnieren und testen können Sie natürlich hier… Nächste Woche ist etwas Neues auf Wirecard dabei, wir haben schon einen schicken Schein im Blick. Denn am 20.4 kommt ja was bei WDI, mutmaßlich…

