Dilettantische Lockerung

Ich habe mich bis jetzt sehr zurückgehalten mit Kommentaren zum Umgang der Regierenden mit der Corona-Krise. Diese Zurückhaltung muss ich nun aber brechen. Denn die erwartete Lockerung wird leider äußerst dilettantisch umgesetzt.

Die 800-qm-Regel zum Beispiel ist blödsinnig und basiert nur auf der Angst, dass zu viele Leute in die Innenstädte kämen, wenn die Kaufhäuser wieder öffnen würden. Dass die Warenhäuser vor der Krise aber eher das Problem hatten, zu wenige Kunden zu haben, dass volle Innenstädte also kaum an ihnen gelegen haben können, scheint niemandem aufgefallen zu sein. Außerdem trifft man mit diesem Rundumschlag auch große Läden auf der grünen Wiese, für die das Innenstadtargument nicht gelten kann. Ganz zu schweigen davon, dass Baumärkte über 800 qm schon die ganze Zeit geöffnet sind.

Die 800-qm-Regel ist also so sinnlos wie ein Kropf. Sie gehört schleunigst in den Corona-Müll. Dass auch große Läden verantwortungsvoll mit der Krise umgehen können, zeigen die Baumärkte.

Und warum Friseure, wenn sie ab 4. Mai verantwortungsvoll ihre Kunden bedienen können, dies nicht schon vom kommenden Montag an tun können, erschließt sich genauso wenig. Die Ansteckungsgefahr wird jedenfalls ab 4. Mai keinen Deut geringer sein als ab kommendem Montag.

Das sind nur zwei Beispiele dafür, wie dilettantisch die Lockerung verläuft. Bin gespannt, wie‘s weitergeht.

