Agnico Eagle Mines Limited AEM // ISIN CA0084741085

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 65%

Die Wahrscheinlichkeiten bleiben unverändert. Allerdings ändert sich aber der anvisierte Verlauf. Wir gehen weiterhin primär davon aus, dass Agnico gerade an einer korrektiven Gegenbewegung arbeitet, welche noch Luft bis $59.91 hat. Erst darüber steigen die Chancen der Alternative. Anschließend gehen wir weiter vom Abverkauf auf ein Tief im Bereich von $29.37 bis $25.42 aus, ehe die Aktie dort zu einem hoch attraktiven Long werden kann. Abhängig von der weiteren strukturellen Entwicklung ziehen wir in Betracht, den Titel in den kommenden Tagen zu shorten.