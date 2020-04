Jahrhundertchance für unsere Vermögensbildung

Liebe Leser,

Nachdem wir uns in den letzten 3 Tagen alle mit 24 Grad und Sonne von der Börse ablenken konnten, ist am Sonntag womöglich etwas Zeit, sich über die nächsten Wochen Gedanken zu machen. Daniel hat im Video dies getan und die Lage analysiert, Memory-Expresszertifikate einmal genau erklärt und den DAX eingeordnet. Die Memorys kommen recht weit hinten vor für alle, die nicht das gesamte Video anschauen möchten. Ab Morgen gibt es dann konkrete Produkte. Wir brauchen für die Auswahl „live Preise“, müssen also am Markt operieren ..