Börse Daily am Sonntag mit DAX, Siemens, Rolls Royce, Nestle, Fresenius, Evotec, Airbus, Varta, Weizen

Mit der geringeren Anzahl an Neuinfektionen durch das Coronavirus wird an den Aktienmärkten schon fast wieder eine heile Welt gefeiert. Die Kurse, die noch im März einen atemberaubenden Einbruch erlebten, ziehen mittlerweile wieder täglich an. Ist bereits die Chance verpasst, sich günstig am Aktienmarkt zu positionieren?

Wahrscheinlich nicht, denn aus unserer Sicht vernachlässigt der Markt aktuell die negativen Folgen auf die wirtschaftliche Entwicklung. So geht nicht nur der IWF davon aus, dass die größte Wirtschaftskrise seit 1929 folgen wird. Mit mehr Menschen, die nach einer Corona-Infektion als geheilt gelten, steigen die Aktienkurse.