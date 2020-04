Biontech, Curevac, Gilead – wirklich kaufenswert?

Liebe Feingold-Freunde, erinnert Ihr Euch ein paar Wochen zurück? Als wir auf dem Hype hart vor Aktien wie Biontech warnten? Die Firma mischt bei Corona-Impfstoffen vorne mit, hat sich im Kurs aber halbiert seit dem Top. Nicht verdoppelt, nein, halbiert. Curevac wie Ihr wisst kann man gar nicht kaufen. Und Gilead? Gute Aktie, aber auch überzogen mit Corona-Phantasie. Netflix? Gleiche Liga. Momentan im Super-Hype – aber: Wir denken im Börsenbrief immer um Ecken. Die Ecken bei Netflix. Wer schaut wohl nach den Shutdowns primär Serien? Wer hält unbedingt das Netflix-Abo? Und viel wichtiger: Welche Serien? Denn – Netflix läuft in eine immense Lücke. Über Monate wird nichts Neues produziert, da alle Studies auch ruhen. Dieser Aspekt kommt viel zu kurz gegenwärtig. Ergo – auch in der kommenden Woche gibt es bei uns im Börsendienst nicht das, was man ohnehin sieht und was offensichtlich ist. Keine “Berichterstattung”, sondern um die Ecken denken. Denn Börse klappt gut, wenn man die Schritte vorausnimmt. Unser Tradingdepot konnte sich seit DAX 8.500 massiv nach vorne entwickeln, wir gingen damals antizyklisch stark long. Jetzt ändern wir die Strategie. Wie – das seht Ihr als Abonnenten am Montag. Und wer reinschnuppern mag bei uns - hier geht es zum Börsenbrief mit dem gesamten Programm. Schönen Sonntag Euer TEAM FR