Zum Schluss der Woche befinden wir uns an einer wichtigen Unterstützung. Die Rede ist von der 100%-Extension bei 1.05184 CHF. Sollte diese Marke unterschritten werden, haben die Bären weiter Luft in Richtung Süden.

Der EUR/CHF gehört mittlerweile zu den Klassikern der FOREX-Welt. Der Schweizer Franken gilt als sicherer Hafen für Anleger, in dem immer wieder Geld für Kursschwankungen geparkt wird. Wie bereits in unserem vorangegangenen Tradingroom-Post beschrieben, laufen wir aktuell im EUR/CHF in einen Tradingbereich ein.

Wir planen im EUR/CHF einen Longeinstieg, sobald uns ein hinterlegtes Tief in Welle B in Orange vorliegt. Wir gehen dann von einer klaren Aufwärtsbewegung in Richtung der Zwischenhochs aus Dezember 2019 aus. Noch ist es allerdings zu früh in den Markt zu springen, da noch keine Anzeichen für ein Tief vorliegen. Auch die Indikatoren weisen bisher weiter nach Süden.

Die nächsten Wochen werden aber spannend werden. Sobald hier entscheidende Veränderungen anstehen bzw. wir einen Einstieg planen oder tätigen, werden wir in Kurznachrichten informieren.

FAZIT

Wir gehen davon aus, dass wir auf dem Weg sind, einen Boden in Welle B auszubauen. Für diesen liegen uns bisher allerdings noch keine Bestätigungen vor. Wir planen einen Longeinstieg und werden über einen solchen in einer Kurznachricht informieren.

