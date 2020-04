Die Commerzbank-Aktie versucht sich weiterhin an einer Bodenbildung. Bislang gestaltete sich das Unterfangen jedoch zäh. Der jüngste Vorstoß, die Bodenbildung entscheidend voranzubringen, scheiterte krachend. Insofern hat sich im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung nicht sonderlich viel getan…

Rückblick. So hieß es in unserer Kommentierung „Commerzbank - Noch ein weiter Weg“ vom 25.03. unter anderem „[…] Die […] Kursgewinne erhöhen zumindest die Chance der Aktie auf eine (temporäre) Bodenbildung im Bereich von 3,0 / 2,8 Euro. Wichtig wird nun sein, dass der Wert den Bereich von 3,6 Euro erfolgreich überspringen kann. Hier endete kürzlich ein erster Erholungsversuch. Sollte sich die aktuelle Erholung über die Marke von 3,6 Euro ausdehnen, wäre das ein wichtiger Fingerzeig. Aber der Weg zum rettenden Ufer ist lang. Dieses verorten wir in den Bereich von 4,7 Euro. Hier liegt eine ehemalige Doppelbodenformation aus dem August und Oktober des vergangenen Jahres. Ein Comeback der Aktie oberhalb von 4,7 Euro wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig. Auf der Unterseite ist die Aufgabenstellung klar umrissen: Die Ausbildung neuer Tiefs ist unter allen Umständen zu vermeiden!“

Die Aktie vermochte es in den letzten Tagen nicht, den Widerstand bei 3,6 Euro auszuhebeln. Nachdem die ersten US-Banken ihre Quartalsberichte präsentierten und deutlich wurde, dass die Finanzinstitute in Bezug auf die Pandemiefolgen (u.a. drohende Kreditausfälle) Vorsicht walten lassen und milliardenschwere Rückstellungen tätigten, wurde die Luft auch für die Commerzbank-Aktie dünner. Im Ergebnis orientierte sich der Wert wieder in Richtung der eminent wichtigen Zone 3,0 / 2,8 Euro. Insofern gilt weiterhin: Eine Bodenbildung oberhalb von 3,0 / 2,8 Euro ist zwar weiterhin möglich, doch die Zone um 3,6 Euro hat an Relevanz gewonnen, sodass es umso wichtig wird, diese Hürde zu meistern. Ein Ausbruch über die 3,6 Euro würde die Bodenbildung weiter voranbringen, doch erst der Ausbruch über die 4,7 Euro wäre als eine Art Weichenstellung zu bewerten. Aktuell spielt die Musik jedoch auf der Unterseite. Hier gilt es unter allen Umständen, einen Rutsch unter die 2,8 Euro zu vermeiden. Sollte es darunter gehen, ist eine Neubewertung unerlässlich.