Corona wird uns noch lange beschäftigen und wir müssen wieder zur Normalität im Leben zurückkehren und das schnell! Die Schäden in Wirtschaft, Gesellschaft und der Psyche der Menschen sind schon jetzt der reine Wahnsinn. MedMira könnte mit Ihrem Super Schnelltest dazu beitragen.

Man kann ca. 50.000 Tests pro Woche produzieren sprich 200.000 Stück im Monat. Mit etwas Kapital und Ausrüstung liese sich die Zahl verdoppeln.

Bleiben wir bei 200.000 Tests im Monat so ergibt dies 2,4 Mio. Test im Jahr. Gehen wir weiter davon aus, dass man eine Marge von 15 USD pro Test erzielen kann was gut möglich ist wenn ich mir die Margen anderer Unternehmen in diesen Bereichen anschaue, dann reden bereits von 36 Mio. USD Gewinn. Dies ergibt 50 Mio. CAD Vorsteuergewinn!

Da wir wie immer vorsichtig sind, bilden wir einen Sicherheitsabschlag von 30% was uns auf 35 Mio. CAD immer noch bringen würde. Eine Produktionsausweitung habe ich bewusst weggelassen.

Nimmt man ein KGV von 15 an, was glaube ich realistisch wäre, so käme man auf einen Wert vor Steuern von rund 525 Mio. CAD. Auch hier würde ich nun noch mit einem Abschlag von 40% rechnen. Dies bringt mich dann auf 315 Mio. CAD. Sagen wir abgerundet 300 Mio. CAD. Bei 658 Mio. ausstehenden Aktien kommen wir somit auf einen Kurs nahe 0,50 CAD pro Aktie aber nicht basierend auf Hoffnung wie bei so vielen Werten sondern dann auf echten Verkaufszahlen und Daten. Natürlich: Um gleich allen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen muss MedMira auch diese Stückzahlen bauen und verkaufen. Am Verkauf wird es wohl nicht scheitern, denn wie man hört sind die Anfragen riesig. Die Aktie ist hochspekulativ nach wie vor aber ich finde das Unternehmen spannend. Mal was anderes als unsere üblichen Minentitel. Natürlich kann man auch auf Dividenden und große Titel zusätzlich setzen wie mit Roche, Novartis, Glaxo Smithkline, Bayer, Abbott und Medtronic.

ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze MedMira Aktien.

Jeder möge bitte seine eigene Due Dilligence durchführen und muss sich der Risiken einer Aktienanlage in kleinen Titeln bewusst sein! Der Artikel ist meine private Meinung und stellt keine Anlageberatung dar. Ich glaube einfach dass in einer Krise auch Chancen liegen.

Ich wünsche Ihnen allen beste Gesundheit und hoffe dass Sie nicht voll betroffen sind von den mittlerweile übertriebenen Massnahmen der Politik… Mögen wir schnell wieder alle arbeiten können und wieder ein Leben mit sozialen Kontakten führen können.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

