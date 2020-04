DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach einer starken Handelssitzung der Wall Street am Freitag dürfte der Dax am Montag mit weiteren Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut ein Prozent höher auf 10 740 Punkte. Dem US-Leitindex Dow Jones Industrial war am Freitag gelungen, was nun auch sein deutsches Pendant anstrebt: die Fortsetzung der Erholungsrally mit einem neuen Zwischenhoch. Dazu müsste es der Dax über die 10 820 Punkte schaffen, bei denen ihm in der Vorwoche nach der Osterpause zunächst die Kräfte verlassen hatten. "Die Börsianer konzentrieren sich weiterhin auf das Positive", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "An den Börsen ist die Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Weltwirtschaft und einen möglichst geringeren wirtschaftlichen Schaden aktuell deutlich größer als die Sorge vor einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise." Er warnt jedoch vor allzu Euphorie, die gefährlich sein könne.

USA: - GEWINNE - Hoffnungsfrohe Nachrichten zur Corona-Pandemie mit ihren Folgen für Gesundheit und Wirtschaft haben den New Yorker Aktienmarkt am Freitag beflügelt. In den USA gibt es erste zaghafte Schritte in Richtung einer Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität. Zudem gibt es vage Hoffnung auf eine mögliche Behandlung von Corona-Patienten durch ein Mittel des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences . Der Dow Jones Industrial baute im späten Handel seine Kursgewinne aus und schloss 2,99 Prozent höher auf 24 242,49 Punkten.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Montag trotz Rückenwinds von der Wall Street keine gemeinsame Richtung gefunden. So fiel in Japan der Leitindex Nikkei 225 nach überraschend schwachen Exportdaten des Landes zuletzt um rund ein Prozent. So treffen die Folgen der Corona-Pandemie die japanischen Exporte mit voller Wucht: die Ausfuhren seien im März im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 Prozent gefallen, teilte das japanische Finanzministerium in Tokio mit. In China hingegen stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,22 Prozent. Hier trieb die Hoffnung auf zusätzliche Konjunturmaßnahmen die Kurse zumindest ein wenig an. Der Hang Seng in Hongkong trat indes nur knapp auf der Stelle.

^

DAX 10 625,78 3,15%

XDAX 10 706,15 3,82%

EuroSTOXX 50 2888,30 2,7%

Stoxx50 2826,09 2,26%



DJIA 24 242,49 2,99%

S&P 500 2874,56 2,68%

NASDAQ 100 8832,41 0,85%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 172,74 +0,03%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0869 -0,04%

USD/Yen 107,83 0,27%

Euro/Yen 117,20 0,23%



°



ROHÖL:



^

Brent 27,69 -0,39 USD

WTI 14,77 -3,50 USD

°



/mis