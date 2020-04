Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller von Wafern aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Siliziumwafer, die die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik bilden. Sie werden z.B. in Computern, Smartphones, Flachdisplays, Navigationssystemen, Steuer- und Kontrollsystemen für die

Automobilbranche sowie in vielen anderen Anwendungen eingesetzt. Siltronic konnte 2018 einen Rekordgewinn von 12,44 Euro je Aktie verbuchen. Bereits 2019 sorgten Negativfaktoren wie der Handelsstreit zwischen den USA und China für eine massive Eintrübung des Konsumklimas und reduzierten Investitionen in vielen Branchen. Eine Prognose für 2020 ist vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen mit einer Vielzahl von Unsicherheiten belastet. Die Mitteilung zum 1. Quartal 2020 am 28. April wird diesbezüglich Klarheit schaffen. Mittelfristig werden die zugrunde liegenden vielfältigen Wachstumstreiber jedoch für eine steigende Nachfrage nach Siliziumwafern sorgen.

