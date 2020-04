Der Handel verlief zunächst in ruhigen Bahnen. Wichtige Konjunkturdaten werden in der Eurozone und den USA im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht.

In der weiteren Handelswoche steht weiterhin die Corona-Pandemie im Blick der Märkte. In Deutschland werden an diesem Montag erste Lockerungsschritte umgesetzt. Im weiteren Wochenverlauf dürfte vor allem der am Donnerstag stattfindende EU-Gipfel beachtet werden. Dort werden Konflikte über die Unterstützungsmaßnahmen für die besonders betroffenen EU-Länder wie Italien erwartet. Die Renditen für italienische und spanische Anleihen legten zu Handelsbeginn merklich zu./jsl/mis