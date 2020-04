Wirecard – erste news…

Liebe Leser, unser Spezial zu Wirecard ist so gut wie fertig. Es werden klasse Produkte dabei sein, die Sie sonst nirgends finden und ein Spezial, das in Zeithorizont und Ausrichtung alles abdeckt. Beispiel – Wirecard Memory-Papiere mit langer Laufzeit. Wir funktioniert sowas? Nun – WKN VE1S8H. Wirecard notiert zur Fälligkeit am 18.10.2024! über 83 Euro. Möglich? Das wären 30 Euro UNTER dem aktuellen Kurs. Soviel ist an Luft. Dann erzielt dieses Papier eine Rendite von 50 Prozent. Nochmal – die Aktie muss nichts! reissen in den nächsten Jahren, kann sogar deutlich verlieren. Dennoch bleibt ein so hoher Gewinn. Dies liegt u.a an der hohen Volatilität. Noch viel spannendere Möglichkeiten bei WDI zu investieren gibt es im Börsendienst. Hier können Sie ihn testen und schon beim Spezial heute dabei sein. Viel Spaß mit uns;-) PS: Es gibt bei WDI weitere news zur Kooperation mit Visa und wir gehen heute auf den Contango bei WTI Öl ein. 60%!! beträgt der Rollverlust! von Spot-Monat zum nächsten Future. Sehr wichtig, dies zu verstehen.