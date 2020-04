Für Deutschland und Österreich: Heike Fürpaß-Peter wird Lyxor-ETF-Chefin

Lyxor International Asset Management hat Heike Fürpaß-Peter zur Leiterin von Lyxor ETF Deutschland & Österreich befördert. Wesentliche Aufgabe der bisherigen Vertriebschefin soll es sein, die Präsenz des französischen ETF-Anbieters in Deutschland und Österreich weiter auszubauen.Fürpaß-Peter wird ihre Funktion als Head of Lyxor ETF in Frankfurt ausüben und an Guillaume de Martel, Geschäftsleiter von Lyxor Deutschland, berichten.Insbesondere soll Fürpaß-Peter die Integration von Comstage ETF abschließen. Der Zusammenschluss erfolgte 2019. Zudem soll sie die Innovationsfähigkeit von Lyxor stärken und das Angebot an ESG- und klimaorientierten ETFs für institutionelle und private Kunden in Deutschland ausbauen.Fürpaß-Peter arbeitet seit 2008 für Lyxor...