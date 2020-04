Northern Data meldet einen neuen Großkunden für den neuen US-Standort des Unternehmens - ein HPC-Rechenzentrum im US-Bundesstaat Texas. In den kommenden Jahren will man hier 3,6 Gigawatt aufbauen. Der neue Kunde belegt 100 Megawatt, wie Northern Data am Montag mitteilt. Es sei das erste US-Unternehmen, das an dem Standort High-Performance-Computing nutzen werde, so die Gesellschaft. „In der Anfangsphase wird der neue Partner von ...