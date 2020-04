Hypoport findet in die Spur zurück

Hypoport-Gruppe befasst sich mit Netzwerken von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Bereits vor der Krise war das Wertpapier stark nachgefragt und zeigte sich immer wieder als Outperformer im Vergleich zum Gesamtmarkt. Zwar schlug der Crash auch bei Hypoport kurzzeitig durch und drückte das Papier auf 205,50 Euro und somit eine wichtige Unterstützung aus Mitte letzten Jahres abwärts, doch rasch konnte sich das Papier wieder erholen und sogar in seinen vorherigen Aufwärtstrend zurückkehren. Derzeit befindet sich die Aktie auf dem Niveau aus Ende Februar um 346,50 Euro und damit nur wenige Euro von ihren Jahreshochs von 386,50 Euro entfernt. Diese relative Stärke kann für den Aufbau von Long-Positionen herangezogen werden, allerdings dürfte die Schwankungsbreite noch sehr hoch bleiben.

Zurück im Aufwärtstrend

Angesichts der raschen Erholung der Hypoport-Aktie gepaart mit einer fünfwelligen Aufwärtsbewegung seit den Verlaufstiefs aus Mitte März kann nun eine eindeutige Impulswelle zur Oberseite abgeleitet werden. Zwar schließt das kurzzeitige Gewinnmitnahmen und somit eine kurzzeitige Konsolidierung zurück auf das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts um 294,49 Euro nicht aus, insgesamt aber sind die technischen Signale eindeutig auf der Long-Seite einzuordnen. Wer auf aktuellem Niveau mit einem Ziel an den Jahreshochs von 386,50 Euro ein Long-Investment eingehen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC83N6 tun. Allerdings sollte noch mit einem Rückläufer zurück an den EMA 50 gerechnet werden. Dieses Niveau würde sich für den strategischen Long-Einstieg bestens eignen. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen unterhalb eines Niveaus von 252,50 Euro einstellen, in diesem Fall müsste noch einmal die Unterstützungszone aus Mitte letzten Jahres zwischen 205,50 und 220,00 Euro als Support herhalten. Sämtliche Notierungen darunter dürften das Papier auf die mittelfristig entscheidende Unterstützung von rund 148,00 Euro abwärts zwingen.