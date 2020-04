Die Zusammenarbeit zwischen der Biofrontera AG und ihrer Großaktionärin Maruho wird ausgebaut. Auf Basis des bereits gemeldeten Term Sheets sei nun eine exklusive Lizenzvereinbarung mit dem japanischen Unternehmen zur Entwicklung und Vermarktung von Ameluz für alle Indikationen in Ostasien und Ozeanien abgeschlossen worden, teilt die Aktiengesellschaft aus Leverkusen am Montag mit. Ab Beginn des Vertriebs in den unter die ...