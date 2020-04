Chaotische Zustände in Schwerin, Ellwangen und andernorts

Die Corona-Krise hat die deutschen Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber erreicht. In den vergangenen dreißig Tagen kam es zu einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen in den Aufnahmeeinrichtungen mehrerer Bundesländer. Dem Bundesinnenministerium nach gab es Mitte März um die zwanzig infizierte Asylbewerber bundesweit und noch einmal so viele Verdachtsfälle. Seitdem haben sich diese Zahlen – wie manch andere

Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.