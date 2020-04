Für Bechtle ist Corona Fluch und Segen. In vielen Unternehmen arbeiten die Mitarbeiter derzeit von zu Hause. Solche Home Office Plätze sorgen für mehr Nachfrage bei Laptops und Webcams. Auch weitere Software wird häufig benötigt. Andererseits bleiben normale IT-Projekte öfter auf der Strecke. Kunden haben derzeit andere Prioritäten, so steht die Sicherung der Liquidität an vorderer Stelle.Für die Analysten der Deutschen ...