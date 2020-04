Mega News bei Northern Data

Dass Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) einer DER Krisengewinner ist, hatte ich am 8. April schon ausgeführt. Aber dass es dann so schnell so nach oben geht, hätte nicht einmal ich erwartet. Nach einer sehr erfolgreichen Kapitalerhöhung und dem Einstieg großer US-Fonds kam heute Morgen die Hammer-News:

Für das Data Center in Texas konnte ein neuer Kunde mit einem Auftragsvolumen von 100 Megawatt vermeldet werden. Gleichzeitig gibt CEO Aroosh Thillainathan in der News einen Hinweis darauf, dass er sehr zeitnah mit weiteren Vertragsabschlüssen rechnet.