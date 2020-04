× Artikel versenden

Knifflige Frage: China oder USA?

"Wenn es etwas gibt, was mich derzeit stark beschäftigt, dann ist es nicht die Volatilität an den Finanzmärkten. Es ist nicht der schnellste Kursrutsch aller Zeiten bei globalen Aktien oder die Erholung des S&P 500 Index um fast 20 % in den letzten beiden Wochen. Die Märkte haben es nun einmal an sich, dass die Kurse fallen und wieder steigen. Letztlich sind die Fundamentaldaten – genauer gesagt die Unternehmensgewinne – entscheidend und bestimmen das Ergebnis. Was mich dagegen intensiv beschäftigt, ist die Frage, was als nächstes auf die Anleger zukommt. In Bezug auf Aktien ist nach der jüngsten Panik und anschließenden Erholung die wichtigste Frage, wie man sein Kapital auf der regionalen Ebene investieren soll", schreibt Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities bei Robeco.





