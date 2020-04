Rund um den Globus suchen Forscher fieberhaft nach Impfstoffen und Medikamenten gegen das Corona-Virus. Qiagen ist mit einem Covid-19-Test bereits auf dem Markt. Der Spezialist auf dem Feld der RNA-Aufbereitung kann die Nachfrage längst nicht befriedigen. Die Prognosen des einstigen Stars des Neuen Markts sind Makulatur. Im ersten Quartal steigerte das Unternehmen mit Doppelsitz in Hilden und Venlo den Umsatz um 9%. Geplant waren nur 2 bis 3%. Angesichts des reißenden Absatzes fährt die Tec-DAX-Gesellschaft die Produktionskapazitäten schneller als ursprünglich vorgesehen nach oben. Das bisherige Jahresziel von 20 Millionen Tests pro Monat soll bereits in der Mitte der zweiten Jahreshälfte erreicht werden. Außerdem hat Qiagen einen Schnelltest auf das Corona-Virus entwickelt, der schon in einer Stunde ein Resultat zeigt. Auch hier wird Qiagen der Nachfrage kaum Herr. Obwohl die Herstellung in sieben Tagen der Woche in drei Schichten auf Hochtouren läuft. Nicht nur die Tests, auch das Unternehmen selbst ist heiß begehrt. Thermo Fisher, der weltweit größte Laborausrüster, möchte Qiagen schlucken. Das „freundliche“ Übernahmeangebot lautet auf 39 Euro je Aktie, beziehungsweise 9,1 Milliarden. Der aktuelle Kurs liegt mit 36,80 Euro unterhalb der Offerte. Bevor der Deal in trockenen Tüchern ist, muß die Mindestannahmeschwelle von 75% erreicht werden. Auch die Zustimmung der Hauptversammlung von Qiagen ist erforderlich. Eines Tages könnte die Gesellschaft komplett übernommen werden, die Barabfindung bei einem möglichen squeeze-out dürfte allerdings zu einem deutlich höheren Kurs über die Bühne gehen. Letztes Jahr steckte Qiagen noch in der Krise. Der größte Hoffnungsträger – ein Automat zur Gensequenzierung – war gefloppt, 265 Millionen Restrukturierungsbedarf wurden angekündigt und der langjährige Chef Peer Schatz schmiß hin. Doch das ist schon wieder vergessen. Thierry Bernard übernimmt das Zepter, nachdem er das Unternehmen schon ein halbes Jahr kommissarisch geleitet hatte. Die Aktie hat sich in den letzten Wochen gegenläufig zum allgemeinen Baissetrend entwickelt. Der Schwerpunkt verlagert sich immer mehr von der DNA-Aufbereitung zur vielversprechenden Molekulardiagnostik. Fazit: Corona-Tests sind weltweit heißbegehrt. Die Aktie hat noch Luft nach oben.