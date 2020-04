Im Abgasskandal hat die Berliner Rechtsanwaltskanzlei VON RÜDEN an einem Tag fünf ungewöhnlich verbraucherfreundliches Urteile gegen die Daimler AG erstritten: Die Beklagte wurde vom Landgericht Stuttgart verurteilt, an die Kläger Schadensersatz gegen Rückgabe des Fahrzeugs zu zahlen. Und mehr noch: Den Kunden stehen Zinsen in Höhe von vier Prozent pro Jahr zu, in dem sie die Autos gefahren hat – ein außergewöhnlicher Erfolg im Abgasskandal!

Das Fahrzeug verfügt über ein sogenanntes Thermofenster, durch das die Stickoxidemissionen auf dem Prüfstand gesenkt werden, im realen Straßenbetrieb aber erheblich ansteigen. Weltweit sind von diesem Mangel rund 60.000 Fahrzeuge des Modells aus den Baujahren 2012 bis 2015 mit dem Motor OM 651 und der Abgasnorm Euro 5 betroffen – davon rund 17.500 in Deutschland.

Sittenwidriges Verhalten der Daimler AG

Das Landgericht Stuttgart gab der Klage des Fahrzeughalters statt und verurteilte die Daimler AG wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung aus § 826 BGB auf Schadensersatz (LG Stuttgart, Urteil vom 31.3.2020, 23 O186/19).

Beim Einsatz der unzulässigen Abschalteinrichtungen handele es sich um bewusste Täuschungen, woraus sich die Sittenwidrigkeit ergebe. Durch die hohe Zahl der betroffenen Fahrzeuge habe die Beklagte zudem eine erhebliche Belastung der Umwelt in Kauf genommen.

Daimler muss Schadensersatz plus Zinsen zahlen

Die Daimler AG muss nicht nur den GLK 220 CDI zurücknehmen und den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung in Höhe von 11.827,80 Euro vom Kaufpreis in Höhe von 35.000 Euro erstatten. Es kommen auch noch Zinsen in Höhe von vier Prozent für jedes Jahr dazu, in dem der Geschädigte das Fahrzeug gefahren hat – also 5.495 Euro für drei Jahre Nutzungsdauer. Damit erhält der Kläger von der Daimler AG insgesamt 28.667,20 Euro zuzüglich der Zinsen, die noch für das Jahr 2020 anfallen.

Das Urteil ist ungewöhnlich verbraucherfreundlich: Die Zusprechung der Zinsen ist derzeit keine Selbstverständlichkeit. Beispielsweise hat das Landgericht Frankenthal in dem stattgebenden Urteil diesen Zinsanspruch verneint. Wir freuen uns über das verbraucherfreundliche Urteil, weil unserem Mandanten damit die Verzinsung des Kaufpreises ab Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses zusteht – also ab Zahlung des Kaufpreises. Auch unser Mandant ist sehr zufrieden: „Es freut mich, dass das Urteil so ausgegangen ist, sonst hätte ich einen gewaltigen Wertverlust gehabt und mein Auto wäre nur sehr schwer zu verkaufen gewesen“, so der Kläger.

Noch am selben Tag hat das Landgericht Stuttgart vier weiteren Mandanten der Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN neben den Schadensersatzsummen Zinsen für jedes Jahr zugesprochen, in dem sie ihre Mercedes-Diesel fuhren (Aktenzeichen 23 O 236/19, Aktenzeichen 2945/17, Aktenzeichen 3078/18, Aktenzeichen 2222/18).

Sind Sie vom Abgasskandal betroffen?

Mit einer Einzelklage gegen die Daimler AG haben Sie gute Chancen auf Schadensersatz und möglicherweise sogar Anspruch auf Zinsen für die Zeit der Nutzung des Wagens. Die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN vertritt bundesweit Dieselfahrer gegen die Autohersteller und konnte schon zahlreiche Urteile gegen die Daimler AG erwirken. Wir beraten Sie gern in einem ersten kostenfreien Gespräch zu Ihren rechtlichen Möglichkeiten im Abgasskandal. Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 030 / 200 590 770 oder per Mail an info@rueden.de.