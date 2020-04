Aves One übertrifft 2019 die Erwartungen

Aves One hat am heutigen Montag Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Der Hamburger Logistik-Assets-Anbieter meldet einen Umsatzanstieg von 77,7 Millionen Euro auf 116,8 Millionen Euro. Operativ übertrifft der prozentuale Gewinnzuwachs das Umsatzplus noch: Für das EBITDA des Jahres 2019 meldet Aves One einen Anstieg von 52,2 Millionen Euro auf 84,5 Millionen Euro. „Damit liegen sowohl Umsatz als auch Ergebnis über der abgegebenen ...