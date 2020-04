Union Investment: Keine breite Schwellenländer-Schuldenkrise

Um eine Schuldenkrise abzuwehren, haben sich internationale Gläubiger anlässlich des virtuell abgehaltenen Frühjahrstreffens des Internationalen Währungsfonds (IWF) darauf geeinigt, den ärmsten Schwellenländern etwas Spielraum zu verschaffen. Für einige der 77 Länder, die zur Zeit staatliche Entwicklungshilfekredite zu vergünstigen Konditionen (International Development Assistance) erhalten – die sogenannten IDA-Länder –, haben die G20-Staaten einen bedingten Zahlungsaufschub auf Zins- und Tilgungszahlungen bis Ende 2020 gewährt. Diese Länder drohen aufgrund der Corona-Pandemie in eine nicht tragfähige Verschuldung hineinzulaufen.

Der als „The Great Lockdown“ bezeichnete Einbruch der Weltwirtschaft als Folge der Covid19-Pandemie trifft die ärmsten Länder der Welt am härtesten. Zum einen mangelt es oft an einem funktionierenden Gesundheitssystem, zum anderen fehlt der finanzielle Spielraum, um die konjunkturellen Folgen der Virus-Eindämmung zu mildern.

Dass China den Schuldenaufschub für die ärmsten Länder der Welt im Ramen der G20 unterstützt, ist wichtig: China hat sich in vielen Schwellenländern als bedeutender Geldgeber und damit als Machtfaktor hervorgetan. Das Moratorium umfasst dabei auch 19 Staaten, die Eurobonds – also im Ausland begebene Anleihen – über insgesamt 66 Milliarden US-Dollar Nominalvolumen ausstehen haben. In Summe dürfte der Zahlungsaufschub zu einer temporären Erleichterung über 19 Milliarden US-Dollar führen.